«Ведомости» узнали о завершении разработки чиновниками дорожной карты по снижению ипотечной ставки

Минфин, ЦБ, Минэкономразвития и Дом.РФ закончили разработку дорожной карты рынка ипотечных облигаций, сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ, подписанный 20 сентября первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым. В дорожной карте 14 пунктов, а пройти их нужно до конца 2020 года.

Чиновники подсчитали, что для выполнения нацпроекта «Жилье» к концу 2024 г. ипотечный портфель банков должен увеличиться до 20,8 трлн руб. – сейчас, по данным ЦБ, 7 трлн руб. Увеличить выдачу ипотеки и снизить ставки, по их мнению, помогут однотраншевые ипотечные облигации с поручительством Дом.РФ: банк продает закладные по кредитам «Дом.РФ – ипотечному агенту», а взамен получает облигации с поручительством Дом.РФ.

Кроме того, чиновники хотят разрешить инвестировать в ипотечные облигации с гарантией Дом.РФ пенсионные накопления под управлением Государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ.РФ, деньги госкорпораций и госкомпаний, накопления по военной ипотеке, а также отдавать их в репо Федеральному казначейству. После входа ипотечных облигаций в список актива, куда госкомпании могут вкладывать средства, они будут конкурировать за место в их портфеле с другими активами, отметил представитель Минфина. Для снижения рисков инвесторов также планируется внести правки в закон о банкротстве, в частности, исключить при банкротстве банка, выдавшего ипотеку, возможность оспаривать выплаты держателям облигаций и защитить обеспечение облигаций.

Также чиновники хотят развивать вторичный рынок облигаций — зарегистрировать программу биржевых облигаций с ипотечным покрытием на 7 трлн руб. По их мнению, это снизит издержки на секьюритизацию.

Напомним, Минстрой и Минфин готовят проект доклада президенту России Владимиру Путину о необходимости корректировки показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» — в части ипотечного кредитования. Из-за повышения ключевой ставки ЦБ в конце прошлого года и всплеска инфляции в начале этого средневзвешенная ставка по ипотеке в первой половине 2019-го достигала 10,56%. Несмотря на последовавшее за сокращением инфляции снижение этого показателя, достигнуть установленной на этот год цели в 8,9% уже не получится.

Подробнее — в материале “Ъ” «Ипотека не оправдала ожиданий».