Имя

Дерзкий формалист

В Мультимедиа Арт музее 25 октября откроется выставка работ Бориса Игнатовича, которого называют основоположником фотожурнализма. Один из пионеров авангарда 1920–1930-х годов, он присоединился к группе «Октябрь», с которой связаны имена Александра Родченко, Александра Дейнеки, Сергея Эйзенштейна и др. В экспозицию вошли 70 работ Игнатовича, иллюстрирующие самый экспериментальный период его творчества. Среди них те фотографии, которые прославили Игнатовича новыми ракурсами, не знакомой прежде «упаковкой кадра» и диагональной композицией и публиковались в периодике (например, фоторепортажи для «Огонька»), кинохронике и документальных очерках.

След

Ажурный расчет

Выставка «Шухов. Формула архитектуры» откроется в Музее архитектуры имени А.В. Щусева 22 октября. Посвященная наследию выдающегося инженера и изобретателя, выставка станет самым крупным показом творчества Шухова за последние 25 лет. В центре экспозиции — два изобретения Шухова: стальные сетчатые перекрытия и сооружения гиперболоидного типа, которые создали новую эстетику в архитектуре на рубеже XIX–ХХ веков. Также на выставке появятся чертежи, макеты, фотографии, связанные с павильонами Всероссийской художественно-промышленной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде, и рукописи самого Шухова с расчетами и поисками знаменитых конструкций.

Голос

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

«Это размышление о том, что значило прожить жизнь в России двадцатого века»

Кинорежиссер Андрей Смирнов — о своем новом фильме «Француз», европейская премьера которого состоялась на прошлой неделе

Премьера

Душа балета

Декорации к балету созданы художником Николасом Георгиадисом Фото: Николас Георгиадис

На сцене Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко 25 октября состоится премьера балета «Дон Кихот». Глава балетной труппы театра Лоран Илер перенес на московскую сцену хореографию Рудольфа Нуреева, с которым работал еще в Парижской национальной опере. По его словам, этот балет на музыку Минкуса, восходящий к постановке Петипа, полнее всего раскрывается именно в классической хореографии, которая заставляет по-новому звучать сюжет, сценографию и саму «лексику» балета. «"Дон Кихот" в версии Нуреева — один из тех спектаклей, которые продвинули искусство балета вперед,— подчеркнул Лоран Илер.— Рудольф очень любил именно академическую хореографию, которая выражает "душу балета"».

Смотр

За гранью реальности

«Обреченные играть» созданы по мотивам картины Брейгеля-старшего Фото: institutfrancais.ru

Фестиваль французских фильмов виртуальной реальности CultureVR: FR стартует 25 октября в Москве. Посвященный синтезу кино, анимации и новых цифровых технологий, он объединил в своей программе наиболее традиционные, неинтерактивные короткометражные фильмы. Среди них — VR-экспириенс «Минус 22.7» о путешествии музыкального продюсера Molecule в Гренландию для записи звуков Арктики; фильм «Сержант Джеймс» о том, что живет под кроватью ребенка; мультфильм «Обреченные играть», созданный по мотивам картины Питера Брейгеля-старшего «Детские игры»; и другие фильмы, позволяющие погрузиться в мир виртуальной реальности. Кроме столицы, фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге, Саратове, Самаре, Новосибирске.

Вещь

Фото: АРХЕОЛАБ

Образ святого воина Федора и тактильные модели других знаменитых произведений из собрания Исторического музея представлены на выставке «Трогательная история».

Анонсы

21.10

В Большом зале Московской консерватории на концерте «Хворостовский и друзья — детям» арии из опер Чайковского, Верди, Оффенбаха и других композиторов исполнят А. Нетребко, Е. Губанова, Ю. Эйвазов, Л. Сальси, И. Абдразаков.

22.10

В Русском музее впервые после реставрации представлена картина М.В. Нестерова «Святая Русь».

23.10

В Еврейском музее и центре толерантности открывается выставка «Союз молодежи. Русский авангард. 1909–1914».

24.10

Кадр из фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», 2019 год Фото: Columbia Pictures, Pariah

В широкий прокат выходит комедия «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (в главных ролях — Джесси Айзенберг, Эмма Стоун, Вуди Харрельсон).

25.10

В Московском театре кукол на III Международном фестивале театров кукол «Гефест» соберутся труппы из Италии, Франции, Японии, России, Австралии и других стран.

21.10

В столице в кинотеатре «Октябрь» проходит Большой фестиваль мультфильмов.