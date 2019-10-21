Репродуктология

Помидоры для папы

Вещество, которое помогает мужчинам стать отцами, обнаружили ученые из Университета Шеффилда (Великобритания). Речь идет о ликопине — пигменте, который окрашивает в красный цвет томаты, арбузы, грейпфруты, шиповник. Вывод о его свойствах ученые сделали по итогам исследования с участием нескольких десятков мужчин в возрасте от 19 до 30 лет на том основании, что у части этих добровольцев, в течение трех месяцев принимавших добавки с ликопином, количество жизнеспособных сперматозоидов увеличилось почти вдвое. Это весьма важно, так как часто именно низкое качество спермы становится причиной мужского бесплодия. Ученые полагают, что дело в антиоксидантных свойствах ликопина: они защищают сперматозоиды от повреждений и воспалительных процессов. «Врачи могут дать лишь общие рекомендации для улучшения качества спермы,— резюмирует исследователь Алан Пейси.— Но теперь мы знаем, что нужно учитывать и диетические факторы».

Неврология

Вычислить эпилепсию

Группа ученых из Университета Иннополис в Татарстане (РФ) и Мюнстерского университета (ФРГ) разработала способ выявления нарушений в работе мозга с помощью искусственного интеллекта, который научили улавливать сигналы мозговой активности и анализировать их изменения. Новый метод уже опробован на крысах, которым имплантировали электроды, фиксирующие сигналы между корой головного мозга и таламусом — это центральная «электростанция», куда поступает информация почти от всех органов чувств. Сбои в работе этих зон приводят к развитию эпилепсии, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Искусственный интеллект помог определить, что при этих заболеваниях сигналы становились интенсивнее. Новая технология удобна, не требует больших затрат и поможет изучить пограничные состояния, предшествующие началу заболевания.

Геронтология

Бегом от возраста

Насколько быстро вы ходите? Вопрос не праздный, это маркер вашего биологического, а не паспортного возраста, уверены в Университете Дьюка (США). Ученые исследовали здоровье более тысячи жителей Новой Зеландии одного года рождения. Несколько лет эти добровольцы проходили тестирования и заполняли опросники о здоровье, а когда им исполнилось 45, всем сделали МРТ головного мозга. Выяснилось, что у тихоходов, как правило, меньше объем головного мозга, тоньше средняя толщина коры и больше поражений мелких сосудов мозга — симптомы, присущие людям пожилого возраста. «Не только мозг, но и легкие, зубы, иммунная система у "медленных" людей не соответствовали их паспортному возрасту, а выглядели так, словно они много старше. Да и в целом скорость старения у них была выше»,— говорит исследователь Лайн Расмуссен.

Аллергология

Лучше недокормить?

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Чем больше вес ребенка при рождении, тем выше риск развития у него пищевой аллергии и экземы, отмечают ученые из Университета Аделаиды (Австралия). Они проанализировали десятки исследований с данными о сотнях тысяч детей, страдающих различными аллергическими реакциями. Оказалось, на каждый килограмм увеличения массы тела при рождении возрастал риск возникновения у ребенка пищевой аллергии (на 44 процента) или экземы (на 17 процентов). При этом у детей с небольшим весом до рождения такой риск был значительно ниже. «Сейчас все более очевидно, что одной генетикой нельзя объяснить наличие аллергии,— говорит автор исследования Кэти Гэтфорд.— Свое влияние оказывает и окружающая среда, причем как в период внутриутробного развития, так и сразу после рождения».

Физиология

Все мы немного рыбы

Восстановить хрящевую ткань в суставах удалось ученым из Школы медицины Университета Дьюка (США). До сих пор считалось, что к регенерации способны лишь ящерицы и некоторые виды рыб. Новая работа американских ученых показала, что в процессе эволюции эта способность частично сохранилась и у человека. Выявить ее удалось благодаря разработанной ими методике, которая позволяет определять возраст ключевых белков в хрящевой ткани. Наиболее молодая ткань оказалась в голеностопном суставе, наиболее старая — в коленях и тазобедренном суставе. «Именно из-за разной способности к регенерации травмы коленей заживают медленнее, а стопы — быстро и обычно без последствий»,— поясняет результаты открытия автор работы Вирджиния Клаус. Ученые полагают, что их результаты дадут импульс для разработки новых методов терапии артритов.

Цифра

Почти 48 тысяч россиян умерли в прошлом году из-за злоупотребления алкоголем (это на тысячу меньше, чем в предыдущем, 2017-м). Причем в эту статистику входят не только случаи отравления спиртным. Посчитали также тех, у кого в результате чрезмерного пристрастия к алкоголю развились тяжелые заболевания, которые и привели к смертельному исходу. Исследователи выяснили, в каких регионах доза алкоголя чаще всего становилась смертельной:

Микробиология

Бактерии против вирусов

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Грозит вам ротавирусная инфекция или нет, зависит от того, какие микроорганизмы живут в кишечнике, уверены в Институте биомедицинских наук (США). Ротавирус — кишечная инфекция, которая иногда протекает очень тяжело, а все лечение сводится к введению жидкости во избежание обезвоживания. Исследуя на грызунах восприимчивость к ротавирусу, ученые выявили роль состава кишечной микробиоты. Особые бактерии, живущие в кишечнике, запускали биохимические процессы, способствующие обновлению эпителиальных клеток слизистой кишечника, и таким образом защищали мышей от инфекции. «Открытие дает шанс понять, с чем связана предрасположенность к ротавирусной инфекции,— говорит автор работы Эндрю Гевирц.— Оно объясняет разную восприимчивость к ней и открывает путь к вариантам профилактики и лечения».