И В Н П М О 1. ЦСКА 11 8 1 2 18:8 25 2. «Локомотив» 11 7 2 2 18:10 23 3. «Ростов» 11 7 2 2 20:14 23 4. «Краснодар» 11 7 2 2 23:12 23 5. «Зенит» 11 7 2 2 18:5 23 6. «Уфа» 11 4 3 4 11:10 15 7. «Урал» 11 4 2 5 17:23 14 8. «Арсенал» 11 4 2 5 13:16 14 9. «Спартак» 11 4 2 5 12:13 14 10. «Оренбург» 11 3 2 6 15:19 11 11. «Крылья Советов» 11 3 2 6 15:16 11 12. «Рубин» 11 3 2 6 6:15 11 13. «Динамо» 11 2 4 5 8:12 10 14. «Сочи» 10 2 3 5 8:13 9 15. «Ахмат» 10 2 3 5 7:15 9 16. «Тамбов» 11 2 2 7 9:17 8