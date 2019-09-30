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11-й тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Крылья Советов»—«Тамбов» 2:0

Соболев, 73 (пен.); Канунников, 74

«Ростов»—«Динамо» 3:0

Попов, 25; Шомуродов, 37; Зайнутдинов, 82. Удаление: Плиев («Динамо»), 66 (2 ж.к.)

«Локомотив»—«Зенит» 1:0

Крыховяк, 48

«Урал»—ЦСКА 0:3

Магнуссон, 17; Сигурдссон, 57; Бийол, 66. Незабитый пенальти: Чалов (ЦСКА), 76

«Рубин»—«Уфа» 0:0

«Спартак»—«Оренбург» 1:2

Мельгарехо, 65 — Малых, 45; Деспотович, 63. Удаление: Мишкич («Оренбург»), 71 (2 ж.к.)

«Краснодар»—«Арсенал» 2:0

Ари, 38 (пен.); Сулейманов, 64. Удаление: де Вильена («Краснодар»), 90+2.

Турнирная таблица


ИВНПМО
1. ЦСКА1181218:825
2. «Локомотив»1172218:1023
3. «Ростов»1172220:1423
4. «Краснодар»1172223:1223
5. «Зенит»1172218:523
6. «Уфа»1143411:1015
7. «Урал»1142517:2314
8. «Арсенал»1142513:1614
9. «Спартак»1142512:1314
10. «Оренбург»1132615:1911
11. «Крылья Советов»1132615:1611
12. «Рубин»113266:1511
13. «Динамо»112458:1210
14. «Сочи»102358:139
15. «Ахмат»102357:159
16. «Тамбов»112279:178

Матч «Сочи»—«Ахмат» пройдет сегодня.

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