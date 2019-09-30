«Крылья Советов»—«Тамбов» 2:0
Соболев, 73 (пен.); Канунников, 74
«Ростов»—«Динамо» 3:0
Попов, 25; Шомуродов, 37; Зайнутдинов, 82. Удаление: Плиев («Динамо»), 66 (2 ж.к.)
«Локомотив»—«Зенит» 1:0
Крыховяк, 48
«Урал»—ЦСКА 0:3
Магнуссон, 17; Сигурдссон, 57; Бийол, 66. Незабитый пенальти: Чалов (ЦСКА), 76
«Рубин»—«Уфа» 0:0
«Спартак»—«Оренбург» 1:2
Мельгарехо, 65 — Малых, 45; Деспотович, 63. Удаление: Мишкич («Оренбург»), 71 (2 ж.к.)
«Краснодар»—«Арсенал» 2:0
Ари, 38 (пен.); Сулейманов, 64. Удаление: де Вильена («Краснодар»), 90+2.
Турнирная таблица
Матч «Сочи»—«Ахмат» пройдет сегодня.
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