ВТБ поделится капиталом с Промсвязьбанком

ВТБ передал Промсвязьбанку (ПСБ) кредиты в сфере гособоронзаказа на сумму 32,9 млрд руб. Капитал планирует передать в виде выплаты дивидендов на привилегированные акции первого типа, которые принадлежат Минфину. Ранее набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды на привилегированные акции первого типа в размере 0,00018 руб. на акцию. Таким образом, общая сумма выплат Минфину может составить 3,78 млрд руб. Выплата дивидендов в размере 3,8 млрд руб. планируется в рамках передачи банком ВТБ источников собственных средств (капитала) ПСБ, который является уполномоченным банком по реализации государственного заказа, сообщили в ВТБ. Выплата промежуточных дивидендов завершит процесс передачи кредитных требований в соответствии с вышеуказанным распоряжением правительства РФ, добавили в пресс-службе ВТБ.

«Прайм»