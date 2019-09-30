Гран-при России — 16-й этап чемпионата мира

1 (2). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:33.38,992. 2 (4). Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — отставание 3,829. 3 (1). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 5,212. 4 (9). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 14,210. 5 (20). Александр Элбон (Таиланд, Red Bull) — 38,348. 6 (5). Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 45,889. 7 (11). Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 48,728. 8 (7). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 57,749. 9 (13). Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 58,779. 10 (6). Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 59,841… 12 (19). Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.02,496.
В скобках — позиция на стартовой решетке.
Чемпионат пилотов
1. Хэмилтон — 322 очка. 2. Боттас — 249. 3. Леклер — 215. 4. Ферстаппен — 212. 5. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 194. 6. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 69. 7. Сайнс — 66. 8. Элбон — 52. 9. Норрис – 35. 10. Дэниел Риккардо (Австралия, Renault) — 34… 12. Квят — 33.
Кубок конструкторов
1. Mercedes — 571 очко. 2. Ferrari — 409. 3. Red Bull — 311. 4. McLaren — 101. 5. Renault — 68. 6. Toro Rosso — 55. 7. Racing Point — 52. 8. Alfa Romeo — 35. 9. Haas — 28. 10. Williams — 1.
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