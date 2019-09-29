«Тамбов» опустился на последнее место в премьер-лиге

В 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) футбольный клуб «Тамбов» в гостях уступил самарским «Крыльям советов» со счетом 2:0. Первый гол 10,1 тыс. зрителей увидели на 73-й минуте, когда нападающий хозяев Александр Соболев реализовал пенальти. А буквально следом, на 74-й минуте, другой форвард самарцев Максим Канунников, оставшись один на один с вратарем, удвоил преимущество.

До это матча «Крылья советов» занимали последнее место в чемпионате, а «Тамбов» располагался строчкой выше. После поражения дебютант РПЛ опустился на дно турнирной таблицы. Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян отметил хорошую игру своих подопечных, добавив, что все могло бы быть по-другому, если бы не назначенный пенальти: «Пенальти не было, он выдуманный, он мифический». Следующий матч тамбовский клуб 5 октября проведет на выезде с казанским «Рубином».

О том, какие задачи на сезон ставить новичок РПЛ, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Клубы играют за прописку».

Александр Прытков