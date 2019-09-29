На проспекте Сахарова проходит согласованный митинг в поддержку фигурантов «московского дела». Акция организована Либертарианской партией. Пресс-служба московского ГУВД сообщила, что в митинге принимает участие более 20 тыс. человек. По данным организации «Белый счетчик» на 16 часов, через рамки прошли более 23 тыс. человек. Митингующие требуют освобождения участников летних протестных акций. Среди них, в частности, студент Высшей школы экономики Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму, а также осужденный на пять лет блогер Владислав Синица и Константин Котов, приговоренный к четырем годам колонии. На 30 сентября также назначена апелляция по делу актера Павла Устинова. С 18 сентября у администрации президента проходили одиночные пикеты в поддержку Устинова и других фигурантов «московского дела». Подробности митинга на проспекте Сахарова — у корреспондента “Ъ FM” Петра Пархоменко.

— Несмотря на плохую погоду, пришли те самые 20 тыс. участников, которые были указаны в заявке организаторов. При этом люди продолжают проходить через рамки, то есть это явно цифра неокончательная. Полиция ведет себя в целом корректно, участники акции тоже не хулиганят, поэтому в этом смысле все хорошо. На митинг пришли буквально все. Здесь и фигуранты так называемого «московского дела», в частности Алексей Миняйло, буквально только что освобожденный, здесь и их адвокаты, здесь и кандидаты на недавних выборах в Мосгордуму, здесь и Алексей Навальный с соратниками, здесь и Татьяна Лазарева. Сюда же приехали музыканты Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай», а также молодая московская группа под названием «Хадн дадн».Со связью здесь довольно плохо, к сожалению, периодически совсем пропадает мобильный интернет.

Были выступления дяди Азата Мифтахова — это студент-математик, который находится в СИЗО, а так же адвоката Марии Эйсмонт, которая произнесла просто пламенную, очень искреннюю речь о необходимости судебной реформы — она адвокат Константина Котова — о том, как повсеместные нарушения просто уничтожают и делают бессмысленной любую адвокатскую работу, когда адвокаты вынуждены объяснять своему клиенту, что он невиновен, мол, у нас есть доказательства твоей невиновности, но тебе все равно придется посидеть в тюрьме.