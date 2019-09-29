Украина намерена запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал о планах страны организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда «Чонгар» и «Каланчак». Конкурс на перевозки будут проводить местные власти. В сообщении ведомства в Facebook говорится, что Украина не планирует восстановления авиасообщения.

Авиационное сообщение между Украиной и Симферополем прекратилось в марте 2014 года. В конце 2014 года Совет национальной безопасности Украины ввел запрет на регулярные пассажирские перевозки в Крым авиационным и железнодорожным транспортом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 20 декабря 2019 года завершить обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Он поручил сделать переход между Херсонской областью и Крымом комфортным и безопасным, а также превратить пункты пропуска в «витрины европейской Украины».

Подробнее — в материале “Ъ” «Владимир Зеленский переставил кадры на границе с Крымом».