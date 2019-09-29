Чем известен Вячеслав Пьецух

В возрасте 72 лет скончался советский и российский писатель Вячеслав Пьецух. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Пьецух Вячеслав Алексеевич родился 18 ноября 1946 года в Москве. Окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института (1970).

Несколько лет работал школьным учителем, был корреспондентом на радио, литературным консультантом в журнале «Сельская молодежь». С января 1993 года по июль 1995 года работал главным редактором журнала «Дружба народов».

В 1973 году начал заниматься литературным творчеством, первая его публикация — рассказ «Обманщик» — вышла в 1978 году в журнале «Литературная учеба». Его произведения печатались в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Октябрь», «Волга», сборнике «Зеркала».

Позже были опубликованы его книги «Алфавит» (1983), Рассказы «Веселые времена» (1988), «Новая московская философия» (1989), «Предсказание будущего» (1989), «Центрально-Ермолаевская война» (1989), «Роммат» (1990), «Я и прочее» (1990), «Циклы» (1991), «Государственное Дитя» (1997), «Русские анекдоты» (2000), «Заколдованная страна» (2001), «Дурни и сумасшедшие. Неусвоенные уроки родной истории» (2006), «Деревенские дневники» (2007), «Догадки» (2008), сборник «Жизнь замечательных людей» (2008).

Вячеслав Пьецух был членом Союза писателей СССР.