Нефть пролилась на первое место

Среди представителей бизнеса, зарегистрированного в регионах Северо-Западного федерального округа, быстрее всех в последние пару лет обороты наращивали компании нефтегазовой сферы. В списке 100 крупнейших фирм, прирост выручки которых за 2017 и 2018 годы был наиболее значительным, они занимают около трети. Самой значительной стала доля группы «Газпром», в частности, ее компании досталось первое место рейтинга “Ъ” по финансовым показателям.

В ежегодном проекте “Ъ” участвуют представители нефинансовой сферы бизнеса, зарегистрированные в СЗФО не менее трех лет назад, рублевая выручка которых за прошлый год составила больше 1 млрд. Исключаются банки, страховые и лизинговые компании, фирмы, предметом деятельности которых являются инвестиции и финансовый брокеринг, а также государственные унитарные предприятия. Финансовые показатели участников выгружаются из информационной системы «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru), после чего они ранжируются по величине абсолютного прироста выручки за два года (2016–2018). Публикуется первая сотня.

Редакция “Ъ” использует данные юрлиц по РСБУ и не консолидирует их по группам, в связи с чем в рейтинге могут встречаться структурные подразделения одного холдинга. В этом году входным данным исследования удовлетворили более 1850 компаний. Большинство в сотне наиболее быстро растущих — представители нефтегазовой сферы. Первое место заняла «Газпром нефть». В 2017–2018 годах она прибавила 836 млрд рублей в оборотах. Для сравнения: прирост за аналогичный период компании «Лукойл Коми», представителя другой нефтегазовой группы, входящего в пятерку лидеров, составляет примерно пятую часть этой суммы. Единственный представитель нетопливной отрасли в топ-5, «Агроторг», в течение последних двух лет побеждавший в данном рейтинге, в этом году переместился на второе место.

В целом ритейл также теряет позиции. Из девяти продовольственных сетей, представленных в таблице в 2015 году, в 2017 осталось шесть, а в нынешнем — лишь три. Производители продуктов питания и напитков в этом же тренде. Вещевой ритейл и вовсе последний раз появлялся в рейтинге пять лет назад. Зато держатся автодилеры — «Рольф Эстейт» и «Инчкейп Олимп», сети товаров DIY — в лице СТД «Петрович», а в сегменте торговли электроприборами ритейлера «Юлмарт» заменил монобренд «Редмонд» (ООО «Инновационные решения»).

Если говорить о ситуации «в среднем по больнице», благосостояние бизнеса региона за два года заметно поправилось: общий прирост выручки первой сотни наиболее быстро развивающихся игроков перевалил за 4 трлн рублей. Для сравнения: победители прошлого года за 2016-й — 2017-й совокупно нарастили 2,3 трлн рублей по этому показателю, а опубликованный список 2017 года — 2 трлн рублей. Осталось только надеяться на то, что, когда мы перестанем пожинать плоды переезда «Газпрома» и его структур в Петербург, а нынешние показатели нефтегазовой отрасли станут высокими базами и обеспечат сдвиг компаний этого сектора в нижнюю часть таблицы, мы увидим большее разнообразие участников рейтинга по отраслевой принадлежности и поприветствуем новые лица взрастающего в регионе частного бизнеса.

Результаты рейтинга ищите в выпущенном сегодня Business Guide «Компании». Там же читайте материалы о фейковых соглашениях на ПМЭФ и набирающей ход практике внешнего финансирования судебных процессов, сводки слияний и поглощений на рынке АЗС и в строительном бизнесе, а также историю развития новой жизни СКК.

РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ СЗФО ПО ДИНАМИКЕ РОСТА

Елена Большакова