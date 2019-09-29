«Вымпелком» намерен покрыть сетями LTE все линии метро Москвы к 2021 году

Сотовый оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн») планирует завершить LTE-покрытие всех линий московского метро к 2021 году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Василь Лацанич.

«"Билайн" — это единственный оператор, у которого этот кабель исторически там (в метро.—“Ъ”) есть, мы обязаны его апгрейдить. Замена на более современный кабель, который будет обеспечивать LTE, фактически начинается в проекте в этом году. Физически — в следующем году»,— пояснил господин Лацанич (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, провести кабели можно быстрее, но в метро можно работать только в определенном режиме — по полтора-два часа ночью, в каждом туннеле по очереди.

Глава «Вымпелкома» также сообщил, что «Билайн» уменьшил количество розничных магазинов на 10% за шесть месяцев этого года, и готов продолжить сокращение в будущем. «Мы считаем, что легко можно сократить на четверть текущую розницу операторов безболезненно совершенно, без потери качества подключений, без перераспределения долей и тому подобное»,— сказал Василь Лацанич.

В мае “Ъ” писал о том, что «Вымпелком» инвестирует в обновление сетей мобильной связи в Москве 5 млрд руб. Партнером компании станет Huawei. В «Вымпелкоме» эту модернизацию называют самой крупной в своей истории.

О модернизации мобильной сети в Москве «Вымпелкомом» — в материале “Ъ”.