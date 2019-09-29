На 74-м году жизни умер первый президент Крыма Юрий Мешков. Об этом в Facebook написала его дочь Марианна Мешкова. По информации “Ъ” он умер 29 сентября в больнице Красногорска, Московской области. Почти месяц назад Юрий Мешков перенес инсульт в Турции, где отдыхал вместе с супругой. 16 сентября он был перевезен в Россию.

Юрий Мешков был избран президентом Крыма в 1994 году на волне пророссийских настроений. Он боролся за присоединение полуострова к РФ: Симферополь при нем перешел на московское время, правительство республики было составлено из москвичей. Однако уже через год господин Мешков был вынужден уехать в Москву, должность президента Крыма была упразднена. Позже он был объявлен персоной нон грата на Украине.

Юрий Мешков поддержал присоединение Крыма к РФ. В 2014 году безуспешно баллотировался в Госсовет Крыма от партии «Родина». Он неоднократно выступал с критикой главы Крыма Сергея Аксенова и члена Совета федерации Сергея Цекова. В Симферополе несколько раз срывались его пресс-конференции, а в марте господин Мешков был задержан у входа на центральную площадь Симферополя, где было запланировано выступление Владимира Путина. Экс-президент Крыма был арестован Центральным райсудом Симферополя на двое суток за неповиновение сотрудникам полиции.

Вадим Никифоров, Симферополь