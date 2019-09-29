После потери Крыма убытки украинских портов составили более $249 млн

С 2014 года украинские морские порты потеряли 6 млрд грн ($249 млн), сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры. Глава ведомства Владислав Криклий рассказал в интервью радиостанции, что некоторые порты оказались в сложной ситуации.

Под угрозой в частности оказался мариупольский порт. Если бы не предприятие «Метинвест», который производит сталь в Мариуполе, порт «вообще бы закрыли», поскольку ему бы не хватило загруженности, сказал министр. Похожая ситуация наблюдается в бердянском порту.

Напомним, 18 марта 2014 года Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России по итогам референдума. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Большинство стран Европы, США и другие страны поддерживают позицию Киева. В международных судах сейчас рассматриваются иски от некоторых украинских компаний, которые требуют компенсации за утраченные активы («Укрнафта», «Нафтогаз Украины», «Днепроазот»).

Как изменился Крым за последние пять лет — в материале “Ъ”.