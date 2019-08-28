«Укрэнерго» передала в арбитраж требования в споре об утраченных активах в Крыму

Украинская компания «Укрэнерго» сообщила о передаче в арбитражный суд требования в споре с Россией относительно незаконного захвата своих инфраструктурных объектов на территории Крыма, говорится в сообщении компании. В сообщении сказано, что в апреле 2018 года высшим должностным лицам РФ были вручены официальные письменные сообщения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной.

«Их целью было проведение консультаций и переговоров с представителями России для разрешения спора путем переговоров. Но российская сторона не предоставила ответа»,— говорится в сообщении. После передачи требований в арбитражный суд следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора.

Напомним, 18 марта 2014 года Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России. В международных судах рассматривается ряд дел от украинских компаний. Компенсации требуют «Нафтогаз Украины», «Укрнафта», «Днепроазот» и бизнесмен Игорь Коломойский. Например, в апреле «Укрнафта» сообщила, что международный арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить ей $44,4 млн за 16 автозаправочных станций и ряд административных помещений на территории полуострова.

О требованиях «Нафтогаза Украины» к России после потери активов в Крыму — в материале “Ъ”.