Главные анонсы 30 сентября—6 октября

30 сентября, понедельник
В Сочи стартует ежегодное заседание дискуссионного клуба «Валдай».
В Москве в Госдуму для рассмотрения поступит проект федерального бюджета на 2020–2022 годы.
Мосгорсуд рассмотрит апелляцию по делу Ивана Подкопаева, осужденного на три года колонии по делу о массовых беспорядках в Москве.
В Страсбурге (Франция) начнется пленарная сессия ПАСЕ с участием делегации Федерального собрания России.
1 октября, вторник
В Ереване (Армения) Владимир Путин планирует принять участие в заседании Высшего евразийского экономического совета.
В аэропортах Москвы начнется тестирования электронной системы tax free.
В Минске (Белоруссия) пройдет очередная встреча контактной группы по Донбассу.
В Китае пройдет военно-морской парад в честь 70-й годовщины образования КНР.
2 октября, среда
В Москве ожидается участие Владимира Путина в заседании форума «Российская энергетическая неделя». На следующий день на форуме запланировано выступление министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сальмана Аль Сауда.
В Москве пройдет церемония вручения телевизионной премии «Тэфи».
3 октября, четверг
В Сочи Владимир Путин проведет двусторонние встречи с гостями дискуссионного клуба «Валдай», в том числе королем Иордании Абдаллой II, президентом Филиппин Родриго Дутерте, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В Кабардино-Балкарии депутаты регионального парламента изберут главу республики.
В Москве в «Крокус Экспо» начнется фестиваль поп-культуры Comic Con Russia, а также выставка «ИгроМир».
Мосгорсуд рассмотрит апелляцию по делу Владислава Синицы, осужденного на пять лет колонии за твит о детях силовиков, а также апелляцию по делу Евгения Коваленко, приговоренного к трем с половиной годам колонии за бросок урны в бойца ОМОНа.
4 октября, пятница
В Москве объявят победителей конкурса «Учитель года России».
5 октября, суббота
В Москве министр энергетики РФ Александр Новак и министр науки и высшего образования Михаил Котюков проведут встречу с участниками «Молодежного дня #ВместеЯрче».
6 октября, воскресенье
В Португалии, Косово и Тунисе пройдут парламентские выборы.
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