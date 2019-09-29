Главные анонсы 30 сентября—6 октября

30 сентября, понедельник

В Сочи стартует ежегодное заседание дискуссионного клуба «Валдай».

В Москве в Госдуму для рассмотрения поступит проект федерального бюджета на 2020–2022 годы.

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию по делу Ивана Подкопаева, осужденного на три года колонии по делу о массовых беспорядках в Москве.

В Страсбурге (Франция) начнется пленарная сессия ПАСЕ с участием делегации Федерального собрания России.

1 октября, вторник

В Ереване (Армения) Владимир Путин планирует принять участие в заседании Высшего евразийского экономического совета.

В аэропортах Москвы начнется тестирования электронной системы tax free.

В Минске (Белоруссия) пройдет очередная встреча контактной группы по Донбассу.

В Китае пройдет военно-морской парад в честь 70-й годовщины образования КНР.

2 октября, среда

В Москве ожидается участие Владимира Путина в заседании форума «Российская энергетическая неделя». На следующий день на форуме запланировано выступление министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сальмана Аль Сауда.

В Москве пройдет церемония вручения телевизионной премии «Тэфи».

3 октября, четверг

В Сочи Владимир Путин проведет двусторонние встречи с гостями дискуссионного клуба «Валдай», в том числе королем Иордании Абдаллой II, президентом Филиппин Родриго Дутерте, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В Кабардино-Балкарии депутаты регионального парламента изберут главу республики.

В Москве в «Крокус Экспо» начнется фестиваль поп-культуры Comic Con Russia, а также выставка «ИгроМир».

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию по делу Владислава Синицы, осужденного на пять лет колонии за твит о детях силовиков, а также апелляцию по делу Евгения Коваленко, приговоренного к трем с половиной годам колонии за бросок урны в бойца ОМОНа.

4 октября, пятница

В Москве объявят победителей конкурса «Учитель года России».

5 октября, суббота

В Москве министр энергетики РФ Александр Новак и министр науки и высшего образования Михаил Котюков проведут встречу с участниками «Молодежного дня #ВместеЯрче».

6 октября, воскресенье

В Португалии, Косово и Тунисе пройдут парламентские выборы.