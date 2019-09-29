В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Словакии разбился близ города Злате-Моравце на западе страны во время тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться, он выжил. Как сообщили правоохранительные органы в Facebook, авария произошла около 22:30 мск. Предварительной причиной крушения стал недостаток топлива. Окончательную причину аварии установит созданная комиссия.

Ранее сообщалось, что Словакия намерена купить 14 американских истребителей F-16 за €1,6 млрд на замену российским МиГ-29. Минобороны страны выбирала между F-16 производства Lockheed Martin и JAS 39 Gripen, выпускаемыми шведской компанией SAAB.

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