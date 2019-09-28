Сирия выразила поддержку Ирану на фоне усиливающегося давления США

Сирия выражает солидарность с Ираном и считает диалог стран района Персидского залива единственным путем для преодоления кризиса, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. «Сирия вновь заявляет о полной солидарности с Исламской Республикой Иран перед лицом безответственных американских мер, в частности, выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП)»,— сказал он на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Мы указываем на опасность проведения политики, которая нацелена на разжигание кризиса и конфликта в Персидском заливе под ложными предлогами»,— сообщил министр (цитата по ТАСС).

Иран и шесть мировых держав подписали СВПД в 2015 году. В рамках соглашения с Ирана сняли санкции, в обмен на это он должен был отказаться от ядерной программы. В мае 2018-го США вышли из сделки и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

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Американские власти также обвинили Тегеран в причастности к атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы. 24 сентября президент США Дональд Трамп объявил с трибуны Генассамблеи ООН, что настроен на жесткое противостояние с Ираном, не исключающее любых сценариев.

Подробнее о конфликте читайте в материале “Ъ” «Иранский кризис переехал в Нью-Йорк».