В Испании открыто дело о выдаче задержанного россиянина США

В Испании открыто дело об экстрадиции задержанного в аэропорту Валенсии россиянина в США, сообщила «РИА Новости» его адвокат Елена Таранова. Россиянин был задержан 20 сентября по запросу США.

Он не согласен с обвинениями, рассказала адвокат, у которой пока нет доступа к материалам. «Пока судом Испании только принято постановление о подтверждении участия адвоката в процессе»,— заявила госпожа Таранова. Она не раскрыла имя подзащитного и сути обвинений.

Местные СМИ писали, что основанием для ордера на арест Александра К. стало его предполагаемое участие в миллионном мошенничестве, которое он совершил через интернет при помощи фальшивой документации. В Испанию он прибыл с гражданской женой и сыном.