Шарапова не выступит на «Кубке Кремля»

Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что не примет участия в турнире «ВТБ Кубок Кремля» в Москве. Спортсменка объявила о своих планах в Instagram. Теннисистка выступит на турнире в Люксембурге, который пройдет почти одновременно с соревнованиями в России — с 14 по 20 октября.

Теннисистка также выразила сомнение по поводу участия в турнире в австрийском Линце. «Я только начала работать над подачей»,— заявила она.