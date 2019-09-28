РБК: глава управления ФСБ по Москве заявил о возможных связях судей с рейдерством

Начальник УФСБ по Москве и Подмосковью генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Московской области Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и отдельных руководителей Мосгорсуда рейдерским захватам, сообщает РБК. В их организации подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина. Письмо генерала от 13 сентября было оглашено 27 сентября на заседании Верховного суда.

С содержанием письма РБК ознакомился по аудиозаписи из суда. О связях господина Карамзина, в частности, с судьями Мосгорсуда, по мнению господина Дорофеева, свидетельствует освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве. Согласно данным в базе Мосгорсуда, в 2014 году Кантемир Карамзин был оправдан по обвинению в мошенническом завладении долей в коммерческой компании.

В письме генерал ФСБ сообщает, что его подчиненные занимаются оперативным сопровождением уголовного дела в отношении господина Карамзина по эпизоду мошенничества в отношении писателя Олега Блоцкого (автор биографии Владимира Путина).

Господин Карамзин и его защита обвинения отрицают.

РБК напоминает, что Алексей Дорофеев стал широко известен из-за расследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова о возможных связях окружения генерал-полковника ФСБ с похоронным бизнесом. В разгар общественной кампании по делу господина Голунова в июне 2019 года Кантемир Карамзин в СИЗО записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросил защиты от незаконного преследования.