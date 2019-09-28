Серия одиночных пикетов в поддержку политзаключенных прошла в центре Петербурга

Несколько жителей Петербурга приняли участие в акции «Отпускай», встав в серии сменяемых одиночных пикетов в центре города. В разных точках находились от пяти до двадцати человек, передает корреспондент “Ъ-СПб”.

Протестующие требовали прекратить уголовные дела в отношении политзаключенных и освободить их. В частности, речь идет о фигурантах «московского дела» (процесс в отношении участников летних протестных акций в Москве).

Каких либо нарушений или провокаций в ходе петербургской акции зафиксировано не было. Сведений о задержанных нет.

Олег Дилимбетов