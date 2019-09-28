В Верхней Туре с участием министра РФ открыли набережную после реконструкции

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев принял участие в открытии реконструированной набережной городского пруда в Верхней Туре (Свердловская область). Проект был реализован в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Инвестиции составили около 104 млн руб., из них 30 млн руб. – грант за победу во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений.

«Вам есть чем гордится: проект, который вы все вместе придумали, защитили и с которым победили на всероссийском конкурсе, успешно реализован. Не сомневаюсь, набережная Верхней Туры станет не только местом притяжения горожан и туристов, но и точкой роста городской экономики»,– сказал на открытии господин Якушев. «Это наглядное свидетельство совместной работы региональных и федеральных властей по выполнению поставленных президентом России Владимиром Путиным задач по благоустройству городов и повышению уровня жизни россиян», – сказал и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

К проекту реконструкции привлекались студенты и преподаватели Уральского архитектурно-художественного университета. На территории установили освещение, оформили широкую прогулочную зону, построили лодочный пирс, оборудовали площадки для проведения праздничных и спортивных мероприятий. В исторической части набережной разместили артефакты, отражающие социально-культурное наследие города – «Дерево истории города и завода» и инсталляции первых выпущенных на городском машиностроительном заводе орудий.

Верхняя Тура — возникла как поселок при чугунолитейном заводе, основанном 18 августа 1737 года на берегу реки Тура. В 1941 году получила статус города. Население — около 9 тыс. человек.

Подробнее о том, как в Свердловской области формируют комфортную городскую среду — в материале «И двор, и сквер»