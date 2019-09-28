Телеканалы изменили программу в память о Марке Захарове

Федеральные телеканалы изменили программу вещания в память о режиссере Марке Захарове. На «Первом канале» выпуск программы «Сегодня вечером» будет посвящен господину Захарову, сообщили ТАСС в пресс-службе канала. Ранее предполагалось, что программа будет о спортсменке Ирине Родниной.

В память о Марке Захарове телеканал «Россия» покажет фильм «Тот самый Мюнхгаузен» и выпуск программы «Белая студия». Режиссеру будет посвящен выпуск программы «Привет, Андрей».

Телеканал НТВ также меняет программу. «В связи с кончиной выдающегося режиссера сегодня в сетке НТВ произошли изменения: в позднем эфире выйдет документальный фильм памяти Марка Захарова»,— сказали «Интерфаксу» в пресс-службе канала.

Марк Захаров умер 28 сентября в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.

Режиссер о театре, зрителях и власти — в интервью «Огоньку» 2017 года.