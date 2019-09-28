«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграли «Тамбов» со счетом 2:0. Голы забили: Александр Соболев (73-я минута, с пенальти) и Максим Канунников (74-я).
После победы «Крылья Советов» с 11 очками занимает 10-е место в таблице РПЛ, «Тамбов» с 8 очками — 15-й.
5 октября «Крылья Советов» проведут гостевой матч против «Сочи». «Тамбов» в тот же день сыграет в Казани с «Рубином».
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