Metallica отменила ближайшие концерты из-за проблем вокалиста с алкоголем

Рок-группа Metallica была вынуждена отменить ближайшие концерты, запланированные в Австралии и Новой Зеландии с 17 октября по 2 ноября. Тур отложен из-за вокалиста Джеймса Хэтфилда, который вновь проходит курс лечения от алкогольной зависимости.

«Как многие из вас знают, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. К сожалению, ему пришлось вернуться к программе лечения, чтобы снова заняться восстановлением»,— написали участники Metallica на странице группы в Facebook.

В рамках тура группа должна была дать 8 концертов, билеты на которые были раскуплены в первые минуты начала продаж. Специальным гостем тура была объявлена группа Slipknot.

С 2016 года Metallica находится в WorldWired Tour — мировом турне, окончание которого запланировано на 2020 год. Всего за время существования группы Metallica продала уже более 22 млн билетов на свои концерты, получив доход $1,4 млрд. В июле 2019 года группа сыграла в Москве, где исполнила кавер на песню «Группу крови».

О том, как прошел концерт Metallica в Москве, читайте в материале “Ъ” «Теперь точно жив».