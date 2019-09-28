Бывшего мэра Еревана обвинили в злоупотреблении полномочиями

Бывшему мэру Еревана Ерванду Захаряну предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе Специальной следственной службы Армении. Господин Захарян подозревается в намеренном занижении стоимости городской земли в 70 раз.

По версии следствия, бывший мэр Еревана Ерванд Захарян и бывший руководитель департамента архитектуры и градостроительства Арсен Лалаянц в 2008 году преднамеренно отделили от «Парка Победы» включенную в зеленую зону общественного назначения территорию в 10 тыс. кв. м, после чего продали ее гостинице Golden Palace по заниженной цене (1 кв. м за $35).

Ерванд Захарян был мэром Еревана с 2003 по 2009 год. Позже он занимал должность председателя кадастра недвижимости Армении и министра энергетики и природных ресурсов.