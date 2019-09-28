Министр финансов Забайкалья стала фигурантом дела о налоговом преступлении

Министр финансов Забайкальского края Марина Кириллова и бывший министр территориального развития региона Виктор Паздников стали фигурантами уголовного дела о сокрытии денежных средств от налогов, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Госпожа Кириллова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (организация и руководство сокрытием денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере). Господин Паздников подозревается в пособничестве указанному преступлению (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в 2017 и 2018 годах госпожа Кириллова и господин Паздников использовали свои должностные полномочия для сокрытия руководством «Забайкальской топливно-энергетической компании» (ЗабТЭК) денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Госпожа Кириллова, зная о задолженности ЗабТЭК по налогам на сумму более 60 млн руб. и о том, что налоговой инспекцией выставлены инкассовые поручения на счета компании, разработала схему, позволившую ЗабТЭК рассчитываться со своими поставщиками, минуя собственный расчетный счет. По указанию господина Паздникова, предназначенные ЗабТЭК субсидии перечислялись на счета другого юридического лица.

Следователи провели обыски в служебных кабинетах и дома у фигурантов дела. Мера пресечения для них не избиралась, сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального следственного управления Следственного комитета Егор Марков. «Они не задержаны и не давали подписку о невыезде»,— сказал он.