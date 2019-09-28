Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских специалистов в военно-технической сфере

Группа российских специалистов для ремонта военной техники прибыла несколько дней назад в Венесуэлу, сообщил президент Боливарианской республики Николас Мадуро. Он отметил, что они сменили своих коллег, ранее вернувшихся в Россию.

«Несколько дней назад приземлились два самолета с персоналом, оказывающим военно-техническую поддержку... Они находятся в Венесуэле»,— сказал господин Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter.

Российские интересы в Венесуэле Читать далее

Летом российские дипломаты сообщали, что военнослужащие РФ, в течение нескольких месяцев находившиеся в Венесуэле, покинули страну. Отмечалось, что технические специалисты провели «плановые работы», которые в дальнейшем будут продолжены в соответствии с согласованным графиком. В посольстве подчеркнули, что о российском военном присутствии в Венесуэле речь не шла, российские специалисты выполняли «лишь контракты по обслуживанию, которые не несут в себе элементов дестабилизации ситуации».

Напомним, в январе этого года венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президентом господина Мадуро.

Подробнее о ситуации в Венесуэле — в материале “Ъ” «У каждого своя Венесуэла».