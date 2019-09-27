Курс доллара. Прогноз на 30 сентября–4 октября

Российский рубль завершает неделю резким ослаблением позиций. По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс американской валюты составил 64,66 руб./$, что почти на 70 коп. выше значений закрытия предшествующей недели. Давление на рубль оказывает падение цен на нефть, которые вернулись к значениям недельной давности ($60 за баррель), а также снижение предложения валюты со стороны экспортеров.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|СМП Банк
|63.50-65.50
|"БКС Премьер"
|63.90-64.70
|Нордеа-банк
|64.00-65.00
|Банк Русский Стандарт
|64.00-65.50
|Консенсус-прогноз *
|64.51
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию
Pавершился налоговый период, рубль лишился этого фактора поддержки
На курс рубля значительно влияет внешний фон. Во-первых, на фоне торговых войн, ухудшения макростатистики в ЕС, а также новостей о возможном начале процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заметно снижается аппетит к риску. Во-вторых, завершился налоговый период, рубль лишился этого фактора поддержки. Еще один негативный момент для российской валюты — цены на нефть: цены барреля нефти марки Brent приблизилась к $60. С учетом этих факторов можно констатировать, что на неделе рубль будет находиться под давлением. Мы ожидаем курс на уровне 63,5–65,5 руб./$.
Антон Покатович, главный аналитик
Поддержку российской валюте может оказать повышенный спрос на рублевый долг
На предстоящей неделе мы ожидаем сохранения относительно стабильного курса. Основными факторами влияния останутся изменения в динамике нефтяных котировок, новостной фон по торговым переговорам США и Китая и статданные по двум крупнейшим экономикам. Поддержку российской валюте может оказать повышенный спрос на рублевый долг. Ожидаем курс рубля к доллару на будущей неделе в диапазоне 63,9–64,7 руб./$.
Татьяна Евдокимова, экономист
Рубль в рамках недели может сместиться в верхнюю часть диапазона 64–65 руб./$
Рубль утратил поддержку налогового периода, а внешний фон небогат на позитивные новости, поэтому риски по российской валюте смещены в сторону ослабления. На предстоящей неделе основные риски связаны с публикацией индекса PMI по Китаю в понедельник и данными по рынку труда в США в пятницу. Статистика вполне может разочаровать рынки и вновь ухудшить отношение инвесторов к риску. По торговым переговорам между США и Китаем рынки получили большой объем позитивной информации в сентябре, поэтому для дополнительного роста на рынках необходимы крайне серьезные подвижки к заключению сделки между США и Китаем, что пока маловероятно. По совокупности перечисленных факторов рубль в рамках недели может сместиться в верхнюю часть диапазона 64–65 руб./$.
Михаил Поддубский, главный аналитик
Неделя будет представлять интерес для всей группы валют развивающихся стран
Умеренное укрепление доллара по всему спектру валют вместе с локальным снижением нефтяных котировок способствуют некоторому росту пары доллар—рубль. Следующая неделя будет представлять интерес для всей группы валют развивающихся стран за счет публикации большого объема значимой макростатистики (в первую очередь выделим публикацию индексов деловой активности в Китае, ЕС и США, а также данных по американскому рынку труда). В базовом сценарии в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 64–65 руб./$.
Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках
Если ситуация с импичментом Дональда Трампа ухудшится, то рубль вернется к более высоким уровням
На внешних рынках снова наблюдается торговая неопределенность. Инвесторы тщательно оценивают осложнившуюся политическую обстановку в Соединенных Штатах Америки, также они ждут результатов торговых переговоров США и КНР, предварительно запланированных на 10–11 октября. На нефтяном рынке ОПЕК ожидает долгосрочного спроса после нахождения в неопределенности в течение нескольких последних месяцев. Так, по словам генсека ОПЕК, ситуация также усугублена нападениями в Саудовской Аравии на энергопоставки самого крупного производителя в мире. В ближайшее время рубль будет ориентироваться на новости из США. Если ситуация с импичментом Дональда Трампа ухудшится, то рубль вернется к более высоким уровням. Также заканчивается поддержка рубля со стороны налогового периода, что закономерно его ослабит.
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