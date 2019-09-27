Суд решил не арестовывать подозреваемого в мошенничестве экс-руководителя орловской стройфирмы

Железнодорожный райсуд Орла не нашел оснований для заключения под стражу Артура Шлейхера (Саркисова), экс-гендиректора ООО «321 Военно-строительное управление», подозреваемого в особо крупном мошенничестве с бюджетными деньгами (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в пресс-службе суда. Следствие ходатайствовало об аресте господина Шлейхера, опасаясь, что он может скрыться, оказать давление на свидетелей, скрыть или уничтожить доказательства. Однако суду не были предоставлены объективные сведения о том, что он способен на что-либо из вышеперечисленного. «Шлейхер знал, что в отношении него возбуждены уголовные дела, однако, он все это время являлся по первому вызову следователя»,— уточнили в суде. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, региональный СКР возбудил в отношении господина Шлейхера уголовное дело о мошенничестве. Его подозревают в преступном сговоре с директором АО «Орелгортеплоэнерго», с которым он якобы заключал договоры целевого займа на достройку соцобъектов и выполнений работ по ремонту активов самого «Орелгортеплоэнерго» с марта по июль 2016 года. Ущерб «Орелгортеплоэнерго» и департаменту имущества и земельных отношений Орловской области оценен в 80 млн руб.

Мария Старикова