Бывшего руководителя орловской стройфирмы задержали по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами

В Орле задержан бывший гендиректор ООО «321 Военно-строительное управление». По данным “Ъ-Черноземье”, речь идет об Артуре Шлейхере (Саркисове), его подозревают в особо крупном мошенничестве с бюджетными деньгами (ч. 7 ст. 159 УК РФ, до до десяти лет лишения свободы). СКР по Орловской области возбудил в отношении него уголовное дело 13 сентября. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в региональном СКР.

По версии следствия, подозреваемый с марта по июль 2016 года вступил в преступный сговор с руководством АО «Орелгортеплоэнерго», заключив с директором АО договоры целевого займа на достройку социальных объектов, а также несколько договоров на выполнение работ по ремонту и реконструкции объектов самого «Орелгортеплоэнерго». Возвращать деньги подозреваемый якобы не собирался, распорядившись полученными 80 млн руб. по собственному усмотрению и нанеся ущерб в особо крупном размере «Орелгортеплоэнерго» и департаменту имущества и земельных отношений Орловской области.

Напомним, что ООО «321 Военно-строительное управление» не в первый раз оказывается в центре скандалов, связанных со строившимися в рамках подготовки к празднованию 450-летия Орла (отмечалось в 2016 году) объектами. Компания работала субподрядчиком на стадионе Ленина, строила корпус перинатального центра в Орле и участвовала в ряде других социальных проектов, после чего проходила процедуры банкротства. На прошлой неделе господин Шлейхер провел пресс-конференцию, на которой рассказал, что «все уголовные дела против него были закрыты в июле» и были «политическими»: кому-то, чью фамилию он не называет, «выгодно обвинить его во всех провалах и связать с фамилией бывшего губернатора Вадима Потомского» (цитаты по Орелград.ru).

Мария Старикова