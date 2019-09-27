«Ничего хорошего нас впереди не ждет»

«Надеемся, что до подобных ситуаций мы не дойдем» — в Кремле прокомментировали скандал вокруг публикации телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Отвечая на вопрос “Ъ FM”, Дмитрий Песков выразил надежду, что стенограммы общения президентов России и США не будут преданы огласке, так как отношения между странами далеки от идеала. Тем временем, спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси не исключила, что Россия может быть причастна к так называемому Ukrainegate. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Россию вновь попытаются втянуть в американские внутренние проблемы.

Дональд Трамп и демократы, которые хотят снять его с должности, создали новый неприятный прецедент. Сложно припомнить, чтобы когда-то в мировой практике публиковалась стенограмма телефонного разговора президентов двух стран. Причем эта публикация была вызвана исключительно внутренними проблемами США.

Но скандал разразился на весь мир. Во-первых, демократы не поверили, что Трамп раскрыл все, о чем говорил с Владимиром Зеленским. А вдруг что-то все-таки скрыл? Во-вторых, на Зеленского обиделись европейские лидеры Меркель с Макроном. Украинский президент жаловался старшему брату на то, что те не соблюдают антироссийские санкции. Наконец, сам Зеленский показал себя не в лучшем свете. Грубо говоря, прогнулся под сильного. А ведь можно было бы как следует поторговаться и с выгодой продать свое согласие на обнародование стенограммы.

Вместо привлечения внимания к украинским проблемам, Зеленский сам невольно оказался в центре внутреннего американского скандала. То есть он предстал не лидером независимого государства, а одним из героев политического спектакля.

На родине пришлось объясняться, что значит фраза: «Назначим стопроцентно моего человека прокурором». Это кумовством попахивает — подарок оппозиции. Так что важный международный визит фактически провалился.

Мы спрашиваем Дмитрия Пескова, как в Кремле ко всему этому относятся. Ведь Россия остается в центре американского внимания. А что, если некий офицер разведки доложит демократам, что, дескать, Трамп просил Путина компроматом поделиться? Тем более, что, в отличие от Украины, у нас много можно накопать — было бы желание. Пресс-секретарь российского президента надеется, что такого не случится: «Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф “секретно” или “совершенно секретно”. Это обычная мировая практика. И, конечно, это не публикуется. С Украиной это было сделано по взаимному согласованию, но мы хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем».

Спикер Палаты представителей США, лидер демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси успела заявить, что Россия причастна к скандалу вокруг резонансного разговора Трампа и Зеленского. Конечно, кто же еще. Но то, что Москву попытаются втянуть – это, как говорится, к гадалке не ходи. Американская предвыборная кампания только начинается. Можно смело сделать главный вывод: шаткое равновесие последних месяцев нарушено.

Схема уже известна: демократы предъявляют своему врагу претензии, он пытается отвлечь внимание общественности. Для этого нет лучше способа, чем маленькая победоносная война.

Это необязательно военные удары — могут быть некие политические действия. Например, очередные антироссийские санкции, чтобы никто не подумал, что Трамп дружен с Путиным. По этой же причине маловероятен мир в Донбассе: вдруг обвинят, что хозяин Белого дома преподнес российскому лидеру Украину на блюде? Ничего хорошего нас впереди не ждет.