Воронежский технопарк «Космос-Нефть-Газ» вошёл в пятёрку технопарков с самой высокой производительностью труда резидентов

Ассоциация кластеров и технопарков России подвела итоги V Национального рейтинга технопарков России, целью которого является выявление и тиражирование лучших практик управления технопарками и оценка их вклада в развитие высокотехнологичного сектора экономики России. В 2019 году в рейтинг вошёл 41 технопарк и нанотехнологический центр из 22 регионов страны.



Технопарк «Космос-Нефть-Газ» вошел в группу рейтинга «В» с умеренно высоким уровнем эффективности (от 90 до 100%). По итогам года технопарк занял 5 место по уровню производительности труда и 8 место по объёму затрат резидентов на НИОКР.

В состав Экспертного совета Национального рейтинга по традиции вошли представители органов государственной власти (Государственной Думы, Минпромторга России, Минэкономразвития России), а также институтов развития, экспертного и делового сообщества (Фонда развития промышленности, Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, АО «Корпорация «МСП», Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», Аналитического центра при Правительстве РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, АО «Российский экспортный центр» и др.)

Технопарк «Космос-Нефть-Газ» является частным технопарком, созданным в 2006 году в соответствии с областным законом «О технопарках в Воронежской области» в целях развития региональной инновационной системы Воронежской области.



Общая площадь технопарка более 19 гектаров, специализация - нефтегазовое машиностроение. В настоящее время в технопарке создано порядка 900 высокопроизводительных рабочих мест.