Rolex стали официальным хронометристом Формулы-1 в Сочи

Компания Rolex стала официальным хронометристом Гран-при Формулы-1, который проходит в Сочи 26-29 сентября 2019 года. Компания заключила глобальное партнерство с легендарной автогонкой Formula 1 в начале 2013 года и стала официальным хронометристом всех соревнований в 21 стране мира. Чемпионат Formula 1 проводится с 1950 года и является самым престижным соревнованием в мире автоспорта, а также самым популярным в мире ежегодной спортивной серии.

История тесных связей Rolex с автомобильным спортом и высокими скоростями восходит к 1930-м годам. Движимая страстью к результативности и точности, компания Rolex выступает партнером ведущих гоночных серий. Так, с 1959 года марка является партнером 24-часовой гонки Дейтона, ежегодно проводимой в Дейтона-Бич, штат Флорида. В 2001 году Rolex получила статус официального хронометриста старейших в мире автомобильных гонок на выносливость «24 часа Ле-Мана». Под эгидой Rolex проходит ежегодный автофестиваль Pebble Beach Concours d’Elegance, а также гонки старинных автомобилей Goodwood Revival и Rolex Monterey Motorsports Reunion. С конца 1960-х годов ряды послов философии совершенства Rolex пополнил Сэр Джеки Стюарт, один из наиболее титулованных пилотов Формулы-1. Одним из выдающихся сподвижников Rolex является австралийский гонщик Марк Веббер, достигший невероятных высот в автомотоспорте, благодаря успеху в Formula 1 и победе на Чемпионате мира по автогонкам на выносливость и второму месту в престижной 24-часовой гонке в Ле-Мане в 2015 году. Самая значительная победа Веббера на Гран-при F1 была одержана в Монако, где пилот дважды финишировал первым на так называемой «главной трассе гонщика».