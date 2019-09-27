Из структуры мэрии Сочи исключены отдел помощников и советников главы курорта

На прошедшем 26 сентября заседании Городского Собрания города Сочи был принят ряд структурных изменений в администрации олимпийской столицы. Так, из структуры мэрии как самостоятельные отраслевые органы были исключены отдел помощников и советников главы курорта, а также управление бухгалтерского учета и отчетности.

Уточняется, что данные отделы и управление войдут в состав управления делами, а также отдел контрактной службы, который, в свою очередь, будет включен в состав городского управления муниципальных закупок.

Кроме того, согласно решению депутатов Городского Собрания, департамент перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации Сочи будет переименован в департамент развития и проведения значимых мероприятий. Управление международных отношений переименовали в управление международных связей, а управление по реализации полномочий по пресечению нарушений земельного и градостроительного законодательства – в управление муниципального земельного контроля.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, на текущей неделе новый мэр Сочи Алексей Копайгородский назначил бывшего первого вице-мэра курорта Константина Михалькова начальником департамента экономики и стратегического развития, экс-помощника первого вице-губернатора Виталий Метельков – руководителем городского управления по реализации полномочий по пресечению нарушений земельного и градостроительного законодательства, а бывшего замглавы Темрюкского района Валерию Ветрову – директором правового департамента администрации Сочи.

Дмитрий Михеенко