Воронеж без визуального мусора

Глава Воронежа Вадим Кстенин провел межведомственное совещание, посвященное мероприятиям по внедрению дизайн-регламента — документа, который позволит сохранить и улучшить внешний вид облцентра. Основной проблемой, озвученной на совещании, стало нежелание предпринимателей приводить свои торговые точки в соответствие с паспортами зданий, где они располагаются.

Первым этапом внедрения дизайн-регламента стала зона строгой регламентации, в которую входят 74 улицы города. Среди них — улица Фридриха Энгельса, Ленинский проспект, улицы Генерала Лизюкова, Фридриха Энгельса, Кольцовская, Домостроителей. Большая часть объектов, требующих приведения в порядок, располагается в исторической части города — в Центральном (1024) и Ленинском (951) районах.

По информации управления главного архитектора, в Воронеже из 4,567 тыс. входных групп на улицах строгой регламентации приведено в соответствие 90%, демонтировано около 83% информационных и 90% рекламных конструкций с нарушениями правил. Руководитель управления главного архитектора Людмила Подшивалова доложила, что на все здания, входящие в зону строгой регламентации и расположенные на «красной линии», утверждены паспорта фасадов.

Однако не все готовы оперативно приводить свои торговые точки в соответствие с паспортами. Руководители управ говорят о сложностях, связанных с выявлением собственников помещений и с представителями крупных сетевых торговых компаний, которые ссылаются на размещение их головных офисов вне Воронежа и предусмотренные брендами требования.

Мэр остался не удовлетворен докладами руководителей. «Напоминаю вам о персональной ответственности за реализацию проекта внедрения дизайн-регламента на территории районов. Если вам мешает эффективно работать несовершенство нормативной базы, то следует ее менять – все необходимое для этого у нас есть»,— подвел итог Вадим Кстенин.