В Ижевске устранили порыв теплотрассы в районе Дворца пионеров

Порыв теплотрассы в районе Дворца пионеров устранили в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба УКС. В результате ремонтных мероприятий был заменен участок трубы длиной 1 м. По предварительной оценке, причиной повреждения является локальная коррозия в результате прокапывания грунтовыми водами.

Напомним, что порыв произошел утром 27 сентября в районе торгово-офисного центра «Альфа» и Дворца пионеров. Температура воды достигала +72 градусов, улицу заволокло туманом. Из-за порыва без тепла и горячей воды остались 62 дома и 10 соцучреждений.