27 сентября, пятница
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

В Ижевске устранили порыв теплотрассы в районе Дворца пионеров

Порыв теплотрассы в районе Дворца пионеров устранили в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба УКС. В результате ремонтных мероприятий был заменен участок трубы длиной 1 м. По предварительной оценке, причиной повреждения является локальная коррозия в результате прокапывания грунтовыми водами.

Напомним, что порыв произошел утром 27 сентября в районе торгово-офисного центра «Альфа» и Дворца пионеров. Температура воды достигала +72 градусов, улицу заволокло туманом. Из-за порыва без тепла и горячей воды остались 62 дома и 10 соцучреждений.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

Мероприятия

Партнерский проект

Мероприятия

мы в социальных сетях

Профиль пользователя