Порыв на улице 50 лет Пионерии в Ижевске оставил без тепла более 60 домов

Из-за порыва трубопровода на ул. 50 лет Пионерии в Ижевске без тепла и горячей воды остались 62 дома и 10 соцучреждений. Об этом сообщает Izhlife со ссылкой на руководителя пресс-службы Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Нила Миназитдинова.

Рабочие приступят к устранению неполадок после того, как сольется вся вода. В настоящее время на участке работает одна аварийная бригада. «Идет оповещение социальных учреждений и управляющих компаний. Плановый срок завершения работ и восстановления подачи ресурсов – 02:00 часа субботы, 28 сентября»,— добавил господин Миназитдинов.

Напомним, что порыв произошел на обозначенной улице утром 27 сентября в районе торгово-офисного центра «Альфа». Температура воды достигала +72 градусов, улицу заволокло туманом.