Конкурс на проектирование «коричневой» линии метро в Петербурге отменен

Петербургское УФАС по итогам рассмотрения жалобы АО «Метрогипротранс» отменило тендер на проектирование участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Сосновая поляна». Жалоба была признана обоснованной. Заказчику, комитету по развитию транспортной инфраструктуры предписано рассмотреть заявки участников закупки повторно, сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что за проектирование участка линии метрополитена от станции «Брестская» до станции «Сосновая Поляна», включая станции «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе» город готов заплатить до 990 млн рублей.