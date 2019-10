Начать с малого

Фото: Courtesy of Visionnaire

Мебельный бренд Visionnaire выпустил линию аксессуаров, пригласив к сотрудничеству целую группу художников-керамистов, стеклодувов, дизайнеров. Вещи из новой коллекции — это в основном вазы, предметы для сервировки, малые формы. Свои работы для бренда представили 12 авторов и творческих коллективов, каждый — со своими художественными идеями, техниками и своим пониманием предмета в интерьере.

Вазы Mirtus из янтарного стекла дизайнера Ивана Бая Фото: Courtesy of Visionnaire

Француз Иван Бай работает в первую очередь как интерьерный дизайнер. Но его подлинная страсть и хобби — произведения из стекла. Бай много лет сотрудничает с производствами на острове Мурано, создавая скульптурные вазы завораживающей красоты. Серия для Visionnaire вдохновлена красками Средиземноморья и японским искусством. Вазы Mirtus из янтарного стекла сформованы вручную и помещены в прозрачный кокон. Модели Oriente, в которых есть перекличка с японской традицией, также выдуваются вручную, а затем часами полируются с помощью бархатной ткани, благодаря этому достигается особый тактильный эффект при прикосновении к поверхности.

Серия ваз из керамогранита Oree дизайнера Клер Фреше Фото: Courtesy of Visionnaire

Имя керамистки Клер Фреше известно не так широко, но в ее мастерскую недалеко от Шантийи часто заглядывают знатоки и ценители в поисках новых произведений автора. Каждую свою вещь она осмысливает как скульптуру. Образный лексикон Фреше — это медитативные абстракции, которые она называет воображаемыми ландшафтами. Для Visionnaire художница придумала серию ваз из керамогранита Oree — в переводе с французского «пограничное состояние». И действительно, текучие формы сосудов, наплывы цветовых линий и пятен, фактурный рельеф заставляют задуматься о мимолетности истинной красоты. Каждую вазу автор лепит и декорирует вручную, а потому эффект патины и рельефность будут варьироваться от изделия к изделию.

Кувшины и бокалы Ballet из муранского стекла с добавлением серебра от дизайнера Марты Джардини Фото: Courtesy of Visionnaire

Итальянка Марта Джардини имеет самый разнообразный опыт в сфере предметного дизайна. Она ассистировала Паоле Навоне и работала в тандеме с мебельным дизайнером Бруно Рейнальди, консультировала интерьерное направление Armani. Открыла для себя стекло, сотрудничая с итальянской маркой Opinion Ciatti, и необыкновенно увлеклась работой с этим материалом. Линия для Visionnaire продолжает эксперименты Марты в этой области. Кувшины и бокалы Ballet из муранского стекла с добавлением серебра выполнены в технике сложной пайки, благодаря чему возникают интересные цветовые сочетания. Ярко окрашенные графины Fabula, которым дизайнер придает природные формы, также стопроцентно ручная работа.

Студия Gumdesign, в которой совместно работают дизайнеры Лаура Фиаски и Габриеле Парди, в этом году отмечает 20 лет. Семья Лауры — выходцы из Каррары, родины каррарского мрамора, у Габриеле архитектурное образование. Скрестив свои интересы, умения и устремления, они создают предметы, близкие к произведениям искусства и сохраняющие монументальную красоту камня. Студия хорошо известна в Италии и за ее пределами, но стремится сохранить камерный характер, выпуская изделия не сериями, а штучно, на заказ. Коллекции для Visionnaire, названные Stratigrafica, Meccanismi и Versante, отражают глубокое понимание материала. Подносы и блюда Stratigrafica выточены вручную из красивого серо-красного мрамора Salome. Контейнеры Meccanismi сделаны из грубого камня и снабжены крышкой из травленого металла. Сосуды Versante из прозрачного выдувного стекла и шероховатого, намеренно не облагороженного полировкой мрамора демонстрируют сочетание хрупкости и первозданной силы.

Минималистская скульптура Индержит Санду Фото: Courtesy of Visionnaire

Британский концептуалист Индержит Санду работает на стыке разных искусств: фотографии, видео, промышленного дизайна, скульптуры, стремясь в своих проектах бороться с очевидными клише. Для серии декора Visionnaire он придумал эффектную минималистскую скульптуру: база в виде мраморных цилиндров поддерживает изысканно тонкие пальмовые листья, сделанные из блестящего металла. Художник говорит, что со временем металл изменит цвет и листья будут выглядеть еще более естественно.

Ныне заслуженный и хорошо известный на родине керамист Фаусто Сальви окончил Школу керамики в Равенне в конце 1980-х, затем сам стал в ней преподавать, параллельно развивая собственное творчество. Сейчас он ездит с лекциями и инсталляциями по всему миру. Работа для Visionnaire — серия подносов Casale — представляет собой характерное для Сальви размышление о камерности жизни. Композиция состоит из миниатюрных керамических домиков, как будто примостившихся на краю вспаханного поля. Подставки Zigzag — вариация на тему ребристых поверхностей. Основой служит массив дерева, покрытый слоем глины и поливной двухцветной эмалью. Вазы Swing — снова эксперимент, но уже с формой, заданной вращением.

Вазы и чаша Titanium от миланской студии Stories of Italy Фото: Courtesy of Visionnaire

Миланская студия Stories of Italy развивает современную итальянскую керамику, обращаясь к архетипам родной культуры. Матильда Антоначчи и Дарио Буратто пришли в интерьерный дизайн из области моды, открыв свою компанию три года назад. В их активе как продвижение небольших мастерских и отдельных ремесленников, так и собственные коллекции. Бренд быстро стал узнаваемым: маркировку Stories of Italy можно увидеть на многих предметах декора в отелях Four Seasons. Сет для Visionnaire — это вазы и чаша Titanium, дизайн которых построен на контрастном сочетании плоскости и рельефа. Предметы как бы состоят из двух частей: гладкой, шлифованной и фактурной, текучей. На самом деле это цельный, спаянный сосуд из выдувного и формованного стекла, только часть массы срезана до половины и подвергнута пескоструйной обработке.

Вазы Marea Студия Zanellato/Bortotto Фото: Courtesy of Visionnaire

Студия Zanellato/Bortotto существует с 2013 года, но уже успела получить несколько престижных дизайнерских премий, включая Red Dot. В портфолио итальянцев — работы для Moroso и Cappellini, De Castelli и cc-tapis, а также коллаборация с Louis Vuitton в рамках коллекции предметов интерьера Objects Nomades, которую инициировал и регулярно пополняет модный дом. Источник вдохновения для дизайнеров — бесконечно изменчивые образы водной стихии. Так, дебютный проект студии был посвящен Венецианской лагуне. В сетах для Visionnaire ваза и подносы Equilibri, вазы Marea из цветного стекла напоминают о красках прибоя.

Вазы дизайнера Оливии Уокер Фото: Courtesy of Visionnaire

Керамистка Оливия Уокер живет, курсируя между Лондоном и Барселоной. Оливия прославилась необычной техникой работы с фарфором. Сначала она, как и все, использует гончарный круг, а потом начинает колдовать над гладкой поверхностью, вручную придавая ей органическую форму, повторяя образы кораллов, анемонов и других представителей подводного мира. Коллекция ваз для Visionnaire также выполнена в этой технике. В композицию вплетены детали из латуни. Керамистка говорит, что ее цель — вдохнуть жизнь в застывшую материю, чтобы предмет казался подвижным, трепещущим организмом. Вазы сделаны в двух вариантах: из белоснежного лиможского фарфора или иссиня-черного фарфора из Испании.

Ваза Fauna от дизайнера Сары Рикарди Фото: Courtesy of Visionnaire

30-летняя Сара Рикарди — восходящая звезда итальянского дизайна. Она стремится скрестить респектабельность и апломб именитых брендов с игровым, театрализованным подходом к дизайну, создавая яркие, задиристые, занимательные вещи, при этом не теряя в качестве работы и рафинированности материалов. Коллекция для Visionnaire включает несколько моделей скульптурных ваз. Совместно с мануфактурой Venini выполнены вазы Fauna с узором, напоминающим шкуры и окрас животных. Серия вышла ограниченным тиражом в 60 экземпляров. В моделях Metamorfosi дизайнер сопоставляет необработанные и отшлифованные поверхности. Связующим элементом между ними служит реечная конструкция из латуни.

Художница Даниэла Полетти родом из Пьемонта на севере Италии. Получив образование в области педагогики, после рождения второго ребенка она обратилась к любимому хобби — в детстве Даниэла могла часами что-то мастерить, раскрашивать или лепить из глины. Сегодня ее любимый материал — муранское стекло. Обучившись разным техникам работы с ним, в начале 1990-х она выпустила первую полноценную коллекцию стеклянных цветов и кактусов. Проект заинтересовал публику, и в этом же году Даниэла представила линию посуды собственного дизайна на стенде выставки Salone del Mobile в Милане. Сегодня уже опытный художник, она разработала для Visionnaire вазу из муранского стекла и набор из двух тарелок, выполненный в двух разных оттенках, с золотым декором.

Ваза дизайнера Ванессы Митрани Фото: Courtesy of Visionnaire

Начиная со своей первой коллекции художественного стекла, которая вышла в 1998 году, Ванесса Митрани проводит эксперименты с материалом, исследуя его возможности. Она рассматривает каждый предмет как «результат непредсказуемого процесса». Еще во время учебы в Парижском университете декоративных искусств она начала пробовать разные варианты применения стекла в контакте с другими материалами — кожей, фарфором, мрамором, тканью и полированной бронзой. Нестандартный подход оценили многие марки, которые стали заказывать ей коллекции. Арт-проект Visionnaire, для которого Ванесса создает дизайн еще одной вазы,— очередной вызов для художницы.

Марина Волкова