The Limba выпустили новое видео на песню «Скандал»

Пятница - традиционный день для музыкальных релизов. Каждую неделю «Коммерсантъ Стиль» будет выбирать музыканта, композицию или видеоклип, на которые стоит обратить свое внимание.

Первым героем стал казахский музыкант The Limba, стиль исполнения которого музыкальные критики окрестили модной смесью The The Weeknd и Тима Белорусских. Сегодня хитмейкер представил новое видео на песню «Скандал». Трек войдет в альбом «Я дома», премьера которого состоится 11 октября.

The Limba можно смело назвать одним из самых перспективных молодых музыкантов Казахстана. Сегодня эта самобытная музыкальная сцена активно развивается, достаточно вспомнить путь рэпера Скриптонита. The Limba выступает в другом жанре – поклонники ценят его за проникновенное neo r’n’b звучание и чувственную мелодичность. Под названием скрывается Мухамед Ахметжанов, молодой певец из Алматы. Новое видео снято там же и рассказывает сложную историю отношений, близящихся к развязке.

К слову, первый сингл с альбома «Я дома» – «Синие фиалки» вошел в чарты ВКонтакте и Boom, а официальный клип собрал уже более 766 тыс просмотров. Предпродажа альбома уже открыта в Apple Music.