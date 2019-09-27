Кредитный портфель ВТБ в Белгородской области превысил 69 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель ВТБ в Белгородской области вырос на 22% и составил 69,9 млрд рублей. Объем привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на четверть и достиг 68,3 млрд рублей.



Корпоративный кредитный портфель на отчетную дату составил 49,2 млрд рублей. При этом в сегменте МСБ он вырос на четверть, до 12,5 млрд рублей. В структуре портфеля основная доля приходится на компании пищевой промышленности и сельского хозяйства (65%), а также торговли (14%).

В рамках государственных программ поддержки бизнеса в первом полугодии банк нарастил кредитный портфель на 50% до 5,8 млрд рублей. Практически все льготные займы выданы предприятиям сельского хозяйства.

Объем привлеченных средств юрлиц за январь-июнь вырос на 12% и на отчетную дату составил 20,4 млрд рублей.

Документарный портфель корпоративного бизнеса белгородского ВТБ по итогам полугодия достиг отметки в 2,7 млрд рублей (+42%). В январе-июне наиболее активно гарантиями ВТБ пользовались компании, занятые в сферах машиностроения, пищевой и обрабатывающей промышленности.

Розничный кредитный портфель за полугодие увеличился на 13%, до 20,7 млрд рублей. Его основная часть приходится на займы наличными – 12,4 млрд рублей (+13%). Объем привлеченных средств физлиц вырос на 30%, до 47,9 млрд рублей.

За полугодие банк ВТБ в Белгородской области выдал населению региона почти 5,5 млрд рублей заемных средств – на 29% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них продажи кредитов наличными превысили 3,8 млрд рублей (+20%).

Управляющий ВТБ в Белгородской области - вице-президент Виктор Кривошеев отметил: «По итогам полугодия мы существенно нарастили как кредитный портфель, так и портфель пассивов. В части привлечения, помимо традиционных депозитов, увеличился спрос на более доходные инвестиционные продукты — плюс 30% к началу года. Это говорит о доверии клиентов к продуктовому предложению и экспертизе сотрудников банка. В рамках стратегии ВТБ одной из ключевых задач является клиетноориентированность. Результаты за первое полугодие — важное подтверждение тому, что мы успешно работаем в этом направлении».