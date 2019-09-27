«Потребители ждали автомобиля почти 20 лет»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о технологии Connected car.

Лет восемь назад мне довелось неделю отъездить за рулем пикапа весьма популярной у нас в то время китайской марки. Все с машиной было замечательно, во время тест-драйва случился лишь один досадный момент. Я как-то неловко стукнулся локтем о водительскую дверь, после чего на ней образовалась вмятина. Да, именно так. На автомобиле, оснащенном датчиком дождя, камерой заднего вида и другими электронными опциями, металл у кузова был чуть толще фольги. И в этом, замечу, не было ничего удивительного. Качественная сталь и вообще механика — дело мудреное и затратное, а веб-камера на оптовом рынке стоит 300 за штуку.

Эту давнюю историю я вспомнил, когда получил свежий пресс-релиз от Ульяновского автозавода. УАЗ начал тестировать автомобили с технологией Connected car. С помощью фирменного мобильного приложения автовладелец сможет дистанционно запустить или заглушить двигатель, получить данные о техническом состоянии автомобиля, его местоположении, уровне топлива в баке и стиле вождения в режиме реального времени. Первым автомобилем бренда УАЗ с этими замечательными функциями стал Patriot с автоматической коробкой передач, который принял участие в финальной части ресурсного пробега по России.

Если кто не в курсе, заказы на Patriot с автоматом начали принимать всего месяц назад — 1 сентября 2019 года. Этого события потребители ждали почти 20 лет. Выжимая тугое сцепление и орудуя «кочергой» ручной коробки. Теперь за них это делает автомат французского производства. Он обладает большим запасом прочности, способен работать с силовыми агрегатами до 320 л.с, а у Patriot их вдвое меньше. Кроме того, обещает экономию до 2 л. топлива на 100 км пути. Но мы сейчас не об этом, а о том, насколько мир механики все же сложнее мира электроники. И насколько проще научить смартфон определять количество бензина в баке, нежели заставить автомобиль самостоятельно переключать передачи.