Пост спикера думы Иркутска перешел от единоросса беспартийному

По итогам тайного голосования председателем думы Иркутска стал замгендиректора ФСК «Новый город» беспартийный Дмитрий Ружников. За него проголосовали 22 депутата, в то время как за предыдущего спикера единоросса Евгения Стекачева — только 12 человек.

Первоначально претендентов на пост спикера иркутской гордумы было трое — Евгений Стекачев, Виталий Матвийчук (КПРФ) и Дмитрий Ружников. Господина Стекачева выдвинули 18 депутатов, и его кандидатура была поддержана на состоявшемся утром заседании городской партконференции «Единой России». Господина Ружникова предложила группа депутатов из трех человек. Господин Матвийчук был самовыдвиженцем, но снял свою кандидатуру после того, как член фракции КПРФ Юрий Коренев выступил в поддержку Евгения Стекачева. «Я вообще-то беспартийный»,— отреагировал господин Коренев на обвинение господина Матвийчука.

Для самого господина Ружникова избрание спикером стало неожиданным. Он растерялся, когда председательствующий на первом заседании думы глава горизбиркома Андрей Мельников спросил его, будет он работать на освобожденной основе или неосвобожденной. Новый спикер попросил время на обдумывание этого вопроса, но господин Мельников потребовал немедленного ответа. Тогда господин Ружников сказал, что будет работать председателем думы.

Напомним, по итогам состоявшихся 8 сентября выборов в гордуму 14 мандатов в ней получили единороссы, 8 — коммунисты, 7 — самовыдвиженцы, 3 — представители «Гражданской платформы». КПСС, ЛДПР и «Справедливая Россия» смогли провести в новый состав думы по одному депутату. Вчера от мандата отказался мэр Иркутска Дмитрий Бердников, избранный от «Единой России». Его полномочия мэра истекают в марте 2020 года, и он принял решение продолжить работать градоначальником. После его отставки главой города станет сити-менеджер, назначенный конкурсной комиссией, наполовину состоящей из представителей губернатора области. Дмитрий Бердников стал мэром в 2015 году, будучи избранным депутатами из состава думы.

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Екатерина Еременко, Иркутск