В Дзержинске наградили 200 волонтеров за ликвидацию последствий взрыва на «Кристалле»

Глава Дзержинска Иван Носков вручил благодарственные письма и почетные грамоты волонтерам, которые приняли участие в ликвидации последствий взрывов 1 июня на ГосНИИ «Кристалл» (Дзержинск, производство взрывчатых веществ, входит в «Ростех»). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Грамоты получили более 200 человек: участники волонтерских движений, представители молодежного парламента и молодежной администрации города, волонтеры поисково-спасательных отрядов, представители общественных организаций, добровольцы и активные дзержинцы. «Хочется сказать “спасибо” каждому, кто принимал участие в ликвидации, кто отнесся к этому со всей душой. Нам много кто помогал и из других городов»,– обратился к волонтерам мэр Иван Носков.

Напомним, 1 июня на «Кристалле» прогремело несколько взрывов. В результате происшествия пострадали 89 человек, данных о погибших нет. В городе взрывной волной выбило окна 600 жилых домах и 87 школах и детсадах. В августе Дзержинский горсуд установил, что предприятие не обезвредило бомбы, которые в результате происшествия разбросало по территории, и не вывезло опасные вещества. Ликвидацию происшествий «Кристалл» обязали завершить до 1 ноября. Тогда в компании сообщили, что не могли приступить к работам сразу же из-за ограничений на доступ территории.

Анастасия Еремина