Дом Mugler устроил в Москве вечеринку в честь запуска линии Mugler Cologne

Вчера в White Studios Хохловка состоялось мероприятие французского парфюмерного Дома Mugler, посвященное запуску новой линии ароматов. Коллекция Mugler Cologne состоит из пяти одеколонов: Take Me Out, Fly Away, Come Together, Love You All, Run Free. Сандрин Гролье, президент Clarins Fragrance Group и Mugler Fashion рассказала «Коммерсантъ Стиль» об основной идее запуска: «Эти ароматы призваны по-другому взглянуть на парфюмерию, дать возможность не просто взять и нанести аромат, а смешать их между собой, поиграть в создание аромата. Мы их адресуем, прежде всего, молодежной аудитории, но, на самом деле, тут ограничений нет, приглашаются все желающие. И сами запахи в линии чистые, понятные, в них нет тяжелых шлейфов и тягучих навязчивых нот».

Среди гостей вечеринки были замечены Ингрид Олеринская, Таисия Румянцева, Василий Аккерман, Михаил Зыгарь, Игорь Чапурин и другие. Для гостей был создан специальный парфюм-бар, где под руководством специалистов можно было замиксовать свой собственный аромат из коллекции Mugler Cologne. Во время вечеринки авторы telegram-канала «Психо-Daily» провели викторину, в которой нужно было угадать основную ноту аромата, а визажист Маша Ворслав делала яркие акценты в макияже всем желающим. За музыкальное сопровождение вечера отвечали Сердик Гасаид и коллектив Digidon.