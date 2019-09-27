Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, с чем связан снижение активности покупателей.

На рынке новостроек — антирекорд по количеству зарегистрированных сделок. В последний летний месяц в Москве было заключено почти 5 тыс. договоров участия в долевом строительстве. Это на 12% меньше, чем, например, в июле, подсчитали эксперты компании «Метриум», основываясь на данных Россреестра. Показатели августа стали худшими с начала года. Даже в традиционно неактивный с точки зрения продаж январь девелоперам удалось продать больше квартир. Более того, такой зафиксированный уровень спроса стал самым низким за последние два года, если не учитывать сезонный фактор.

Аналитики фиксируют отрицательную динамику уже третий месяц подряд. Впервые она была отмечена в июне, когда без учета ажиотажного выкупа застройщиками собственных квартир в преддверии реформы, физические лица в Москве заключили только 5,2 тыс. договоров долевого участия. Сокращение числа сделок стало следствием двух факторов, полагают брокеры. Первый — заметный рост цен. Второй — ипотечные ставки --минувшим летом они достигали 10,5% годовых по базовым предложениям банков.

Снижение активности покупателей отмечено и на вторичном рынке жилья. В годовом выражении спрос в Москве сократился на 16%. Но в целом оснований для паники нет, уверены брокеры. Ведь текущие показатели по количеству сделок с новостройками и ипотечным кредитом все равно остаются на исторически высоком уровне, превышая докризисные показатели в два-три раза. Однако становится явной очень сильная зависимость рынка жилья от ипотечного кредитования, поэтому для дальнейшего развития отрасли необходимо смягчение кредитно-денежной политики в стране.