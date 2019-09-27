На Дону СК возбудил уголовное дело после ампутации руки мальчику в Зерноградском районе

В Зерноградском районе Ростовской области по результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.118 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, непрофессиональные действия врачей центральной больницы Зерноградского района могли стать причиной ампутации руки 11-летнему мальчику. Ребенок сломал руку во время игры в мяч у себя во дворе. После получения травмы ребенок обратился в районную больницу, где получил медицинскую помощь от фельдшера и дежурного врача-хирурга больницы. Затем ребенка отпустили домой.

Однако здоровье мальчика ухудшилось, и родители повторно отвезли ребенка в больницу, после чего его госпитализировали в детское хирургическое отделение ГБУ Ростовской области «ОДКБ». Там приняли решение ампутировать мальчику правое предплечье.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, Росздравнадзор выявил, что в центральной больнице Зерноградского района ребенку поставили неправильный диагноз. Также в учреждении были нарушены стандарты и объемы оказания помощи на первом этапе лечения. Материалы проверки направлены в Следственный отдел Зерноградского района Ростовской области.

Дарья Голякова