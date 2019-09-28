«Приношения таковые без различия воспретить»

В 1801 году император Александр I в манифесте о восшествии на престол к радости начальствующих лиц обещал восстановить утраченный при его взбалмошном отце порядок правления бабушки — Екатерины II, смотревшей сквозь пальцы на не самые значительные злоупотребления властью. Однако уже через несколько месяцев он запретил существовавшую веками традицию поднесения хлеба и соли чиновникам. И подтверждал этот запрет на протяжении всего своего правления. Но после его кончины высшие должностные лица предприняли попытку хотя бы частично разрешить благодарственные подношения.

Из именного указа императора Александра I «О запрещении Начальникам Губерний принимать от градских людей подарки», 11 октября 1801 года.

Удостоверясь по доходящим неоднократно до Нас делам, что введенный издревле в употребление обычай между городскими и сельскими обывателями делать приветствие начальствующим в Губернии лицам во время их проезда или при других случаях поднесением под названием хлеба и соли разных вещей и иноземельных продуктов; хотя принятие оного нимало в предосуждение кому-либо служить не может, сколько, с одной стороны, сам по себе навлекает обществам излишние и ни к чему не служащие убытки, столько же, с другой, подает городским и волостным Головам повод к злоупотреблениям, которые часто обращая на счета своих сотоварищей, больше действительно употребленных ими издержек причиняют чрез то обществам крайнее отягощение, или же недостаток в суммах на нужные и законами установленные расходы, отчего также не редко рождаются неудовольствия, ропот и жалобы, влекущие за собою следствия и самые наказания; а потому, для отвращения сего, имеет Правительствующий Сенат предписать всем начальствующим в Губерниях, дабы они, как приносимые им для приветствия вещи и никакие на счет общественных городских и складочных доходов делаемые угощения не принимали, так и собственным примером и наставлениями старались все городские и сельские общества отклонять и отвлекать от помянутого, для них самих вредного и ни малой пользы не приносящего обыкновения; но напротив того обратили бы особенное внимание и строгий присмотр, чтобы городские и общественные суммы употребляемы были единственно на установленные законами необходимо нужные расходы.

Из указа Правительствующего Сената, данного вследствие именного указа императора Александра I «О воспрещении приносить подарки Начальникам Губерний и другим чиновникам», 10 марта 1812 года.

Государь Император, по случаю представления бывшего Воронежского Гражданского Губернатора Сонцова, о сделанном некоторыми из тамошних Дворян положении поднесть бывшему Вице-Губернатору Кологривову табакерку, украшенную бриллиантами, Высочайше повелеть соизволил: для предупреждения всякого способа к послаблению и упущениям по службе, приношение подарков как Начальникам Губерний, так и другим в оных чиновникам запретить. Правительствующий Сенат Приказали: для должного по означенному Высочайшему повелению исполнения предписать от Сената всем Гг. Начальникам Губерний, Генерал-Губернаторам и Военным Губернаторам Управляющим Гражданскою частью, также Губернским Правлениям и Правительствам. О чем уведомить и Гг. Министров, Градоначальников и Государственных Казначея и Контролера; а в Московские Правительствующего Сената Департаменты сообщить ведение.

Исключение, сделанное для князя Голицына, высшие чиновники попытались превратить в правило Фото: Росинформ, Коммерсантъ

Из повеления императора Александра I, объявленного Комитету министров, «О воспрещении делать приношения Начальникам Губерний и другим лицам», 2 августа 1821 года.

По поводу внесенных по Высочайшему повелению в Комитет Гг. Министров представлений о делаемых Начальникам Губерний и другим лицам, в знак признательности, приношений, в заседание 2 минувшего Августа оному объявлено, что Государь Император, считая вообще дозволение подобных приношений ни в каком случае неприличным потому, что оные могут открывать повод к злоупотреблениям по службе, Высочайше повелеть соизволил: приношения таковые без различия воспретить.

Из указа Правительствующего Сената, данного по повелению императора Николая I, 9 марта 1832 года.

Правительствующий Сенат слушали рапорт Г. Министра Внутренних Дел от 25 Февраля сего года, что Московский Городской Голова Ярцев в рапорте, присланном на имя Г. Управлявшего Министерством Внутренних Дел от 26 Декабря 1831 года, по уполномочию от Московского купеческого общества, просили исходатайствовать Высочайшую волю о дозволении соорудить, по представленному рисунку, памятник Московскому Военному Генерал-Губернатору Князю Голицыну, в знак признательности общества за полезные распоряжения его, к благосостоянию сего сословия относящиеся, и в особенности за попечения во время бывшей в Москве эпидемической болезни холеры, с тем чтобы памятник сей хранился в его фамилии, а на сооружение оного открыть между Московским купечеством добровольную подписку.

Обстоятельство сие, по Высочайшей воле, внесено было на рассмотрение Комитета Гг. Министров. Комитет Гг. Министров принял в соображение, с одной стороны, существующие по сему предмету постановления... коими воспрещены приношения от обществ лицам Начальствующим; с другой же стороны, особые уважения, в журнале Комитета изъясненные, по которым желание Московского купеческого общества, по мнению Комитета, заслуживает изъятие,— полагал: допустить на сей только раз удовлетворение просьбы Московского купечества, а на будущее время постановить, чтобы приношения лицам Начальствующим в том виде, в каком оные запрещены уже законом, или во всяком другом, как то: памятниками, выставлением в публичных местах портретов, адресами и т. п., вообще дозволяемы были не иначе, как разве по увольнении уже тех лиц от службы, или по перемещении к таким должностям, где влияние их на приносителей совершенно прекращается.

То, что запрещалось местной власти, не возбранялось высшей (на фото — подданные приветствуют Николая II. Киев, 1911 год) Фото: РГАКФД/Росинформ, Коммерсантъ

На сие положение Комитета последовало собственноручное Его Императорского Величества повеление: «Ни в каком случае не допускать, кроме сего разу исключительно, и то по уважению особых обстоятельств к сему побуждающих». О таковом Высочайшем разрешении, на просьбу Московского купеческого общества последовавшем, сообщив Московскому Гражданскому Губернатору, для объявления оному обществу, он Г. Министр Внутренних Дел о вышеизложенной Высочайшей резолюции, как относящейся с тем вместе ко всеобщему исполнению и наблюдению, донес Правительствующему Сенату, для зависящего от оного по сему предмету распоряжения...

(Московское купеческое общество на основании полученного разрешения заказало академику и профессору Императорской Академии художеств И. П. Витали бюст генерала от кавалерии князя Д. В. Голицына из белого мрамора, который и поднесло генерал-губернатору — «История»).

Публикация Евгения Жирнова